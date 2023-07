Na campagne tot in de Alpen: wordt Van Ypersele  voorzitter van het VN-klimaatpanel IPCC, of is het voor de eerste keer een vrouw?

Onze landgenoot Jean-Pascal van Ypersele heeft intensief campagne gevoerd, onder meer op Twitter (intussen X), en wil de job heel graag. In 2015 deed hij al eens mee. Ondanks zijn ervaring als voormalig vicevoorzitter van het IPCC zag hij Hoesung Lee uit Zuid-Korea toen zegevieren.

Van Ypersele is verbonden aan de universiteit van Louvain-la-Neuve als professor. Hij is Franstalig, maar spreekt naast Engels ook uitstekend Nederlands. Dit worden zijn drie prioriteiten als hij verkozen raakt:

Inclusiviteit. Hij wil zoveel mogelijk wetenschappers uit ontwikkelingslanden , vrouwelijke wetenschappers en jonge onderzoekers betrekken bij de volgende klimaatrapporten "omdat zij de beste weerspiegeling zijn van de klimaatrealiteit van elke bewoner van onze kleine planeet".

Een veel krachtiger stem van het IPCC in het klimaatdebat, "zodat niemand nog kan zeggen dat ze niet wisten dat de klimaatcrisis zo dringend was". De wetenschap moet daarom toegankelijker worden, zegt hij. Zelf wil hij ook dicht bij de "normale" mensen blijven staan.

De nadruk leggen op oplossingen, want die zijn er, ook in het Zuiden, benadrukt Van Ypersele. De oplossingen betekenen voor hem een positieve boodschap en een van hoop te midden van vaak sombere klimaatberichten.

Opvallend: in zijn campagnevideo poseert Van Ypersele met een bordje op de top van de Mont Blanc, die hij in 2020 beklom. "Ik ben klaar om het IPCC naar nieuwe hoogtes te tillen", staat er te lezen. Evident wordt het niet, want de concurrentie is groot.