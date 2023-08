"Zalig Zelem" bekroond als mooiste project in 20 jaar Regionaal Landschap Lage Kempen

Voor "Zalig Zelem" hebben 19 verenigingen in Zelem samengewerkt. Het project hield de restauratie van de pastorie in, gebaseerd op vier pijlers: ontmoeting, cultuur, toerisme en natuur. Burgemeester Eric Van Roelen (CD&V) legt uit hoe die gerealiseerd zijn: "Voor het aspect ontmoeting is de taverne er gekomen is, voor culturele activiteiten een zaal op de eerste verdieping, dan is er ook een vakantiewoning gemaakt, en tenslotte een belevingstuin en nieuwe verbindingen naar het Heesbos en de vallei van de Zwarte Beek."

Het was de bedoeling om op die manier het gemeenschapsleven in Zelem te laten heropleven, en dat is gelukt. Burgemeester Van Roelen: "Op dat moment was er weinig te doen in Zelem, en het moest een soort katalysator zijn voor allerlei activiteiten, wat nadien dan ook gelukt is. Want de taverne is er nog altijd en intussen is er bijvoorbeeld een oldtimertreffen en is er Zelem Zomert, het heeft dus effect gehad op het Zelemse verenigingsleven."