Ooievaars van Zwin Natuur Park in Knokke-Heist vliegen verder dan gedacht om te overwinteren

“Het voornaamste dat we nog willen weten, is wat er zal gebeuren als de afvalstorten in Spanje zullen sluiten. Dat is de bedoeling volgens de Europese wetgeving”, zegt Faveyts. “De vogels zullen plots van een belangrijke voedselbron worden afgesloten. We willen weten wat dat zal betekenen voor onze dieren.”