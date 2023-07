11 ton cocaïne in twee weken tijd in beslag genomen in Antwerpse haven: 750 miljoen euro straatwaarde en 9 verdachten aangehouden

Op 6 juli werd eerst 2 ton cocaïne onderschept die verstopt zat tussen een deklading bananen in een container uit Ecuador. Tien dagen later, op 16 juli, kon bijna 7 ton cocaïne in beslag genomen worden. Die drugs zaten ook verstopt onder een lading bananen in een container uit Ecuador. Een dag later kon de politie vier verdachten oppakken in een loods in de Elsenstraat in Merksem. Daar werden ook onder meer handvuurwapens en munitie gevonden. Het viertal werd aangehouden door de onderzoeksrechter.