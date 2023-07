Afscheid Jan Bakelants, van Aert in eigen stad en bolletjestrui Ciccone op Herentals Fietst & Feest

Kristof van Mensel, directeur van Herentals Fietst & Feest benadrukt de nieuwigheden. “We werken met herbruikbare bekers en doosjes voor eten of hapjes. We werken ook met één systeem betaalkaart aan onze togen en bij de horeca van Herentals. Niet vergeten dat Herentals Fietst & Feest volledig gratis is, ook de herbruikbare bekers en digitale drankkaarten. Wat overblijft aan geld gaat trouwens naar To Walk again van Marc Herremans in het ziekenhuis van Herentals."