Al 3de patserauto met luide knalpot in beslag genomen in Genk: “Het geluid is heel irritant”

De luidruchtige auto werd afgelopen maandag in beslag genomen in de Dieplaan, in het centrum van Genk. Maar eerder liepen in de Stalenstraat in de deelgemeente Waterschei ook al twee automobilisten tegen de lamp. Buurtbewoners zijn blij met de strenge maatregelen van het stadsbestuur. “Het zijn vaak jonge snaken die met dure wagens willen opvallen in de straat”, vertelt Dimitri Papathanasiou. “Het is goed dat de auto’s een tijdje aan de kant moeten blijven, omdat ze voor overlast zorgen en de straat een slecht imago bezorgen.”

Een bezoeker van een café in de Stalenstraat vreest voor de veiligheid van zwakke weggebruikers: “Voor hetzelfde geld ligt er een kind onder een auto dat de straat wil oversteken, en dan heb je ook nog het lawaai erbij.” Dat laatste wordt bevestigd door Özlem Barout: “Dat geluid is heel irritant. Als je met een kinderwagen rondloopt, dan schrikt je kind hiervan.”