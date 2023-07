Bekend Antwerps restaurant Het Pomphuis sluit de deuren: "Niet haalbaar tijdens Oosterweelwerken"

Op 31 december 2023 zal Het Pomphuis Restaurant & Bar voorlopig voor de laatste keer gasten ontvangen. Het restaurant opende in 2002 in een historisch pand naast het Havenhuis en het is intussen een vaste waarde in de stad. De Oosterweelwerken strooien nu letterlijk roet in het eten.

De werken zijn al even bezig, maar vanaf januari volgend jaar start bouwheer Lantis met de aanleg van de Kanaaltunnels onder het Albertkanaal, en dat gebeurt vlakbij Het Pomphuis. Doordat een deel van het Albertkanaal wordt versmald, kan ook de eventboot van het restaurant, De Ark, niet op zijn huidige plaats blijven liggen. Volgens Lantis zouden de werken aan de Kanaaltunnels minstens tot 2028 duren.