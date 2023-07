Prijs voor benzine en diesel vanaf morgen het hoogst in zeven maanden

Voor een liter Super 95-benzine betaal je vanaf morgen 1,848 euro aan de terminal. Dat is 5,9 cent meer dan vandaag. Voor Super 98 gaat het om 2,052 euro per liter, of 6,6 cent meer dan het huidige prijspeil.

Ook diesel zal zo'n 6 eurocent meer per liter kosten. Daarvoor betaal je 1,855 euro, de maximumprijs.