Bijstandsorganisatie VAB overstelpt met hulpvragen na noodweer in Noord-Italië

Voor reizigers zonder doorlopende hotel- of verblijfsaccomodatie wordt momenteel een nieuwe hotelkamer gezocht. "Wij zorgen er terwijl ook voor dat de mensen hun wagen ergens veilig gestald wordt", zegt Smets. VAB probeert voor gedupeerden daarnaast nog gaatjes in vluchten huiswaarts te boeken, maar omdat ook daar de vraag groter dan het aanbod is, kan nog niet iedereen meteen weg. Daarom bekijkt de organisatie of het Belgen met een vloot bussen kan terughalen. In een later stadium worden de beschadigde wagens weer naar België gehaald voor herstel.