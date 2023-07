Blusvliegtuig crasht op Griekse eiland Evia, VRT NWS-journalist Bert De Vroey ter plaatse: "Vloog met vleugel tegen boom"

Op het Griekse eiland Evia is een blusvliegtuig gecrasht. VRT NWS-journalist Bert De Vroey is op het eiland en zag de crash gebeuren. "We hebben het vliegtuig achter een heuvel zien verdwijnen en onmiddellijk daarna een grote rookpluim zien opstijgen." Volgens Griekse media zijn er twee inzittenden aan boord van het vliegtuig, over hun toestand is nog niets bekend.