Brandweer in Algerije heeft meeste bosbranden onder controle

Het noorden van Algerije krijgt nagenoeg elke zomer te maken met bosbranden. De afgelopen jaren is het fenomeen wel erger geworden onder invloed van de klimaatverandering, die aanhoudende droogte en hittegolven met zich meebrengt.

Bij de bosbranden in Algerije kwamen de afgelopen dagen minstens 34 mensen om het leven. Er vielen ook nog eens meer dan 80 gewonden, onder wie 25 soldaten. Ruim 1.500 mensen moesten geëvacueerd worden uit hun huizen.

Ook in buurland Tunesië woeden momenteel bosbranden, onder meer aan de grens met Algerije in Tabarka. In het dorpje Melloula moesten maandag 300 inwoners geëvacueerd worden met boten. Ook in het noordwesten van het Noord-Afrikaanse land zijn er bosbranden gemeld.