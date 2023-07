Brandweerman uit Heusden-Zolder blust mee bij bosbranden in Rhodos: "Dramatische en chaotische toestanden"

Limburger Verny Verachten is met vakantie op het Griekse eiland Rhodos, waar nog steeds hevige bosbranden woeden. Gisteren (maandag) besloot hij de lokale brandweer te hulp te schieten. "Wij verblijven aan de oostkust en het brandt vooral in het zuiden van het eiland", vertelt hij. "Als vrijwilliger bij de brandweer wilde ik die situatie toch even van dichtbij bekijken. Dat zit, vrees ik, ook een beetje in het bloed van brandweerlieden", lacht Verachten. "Wanneer er ergens vuur is, zegt je instinct: ga helpen."

"Dramatisch en chaotisch", zo vat Verachten de situatie in Rhodos op dit moment samen. "Ik heb wel al wat ervaring met natuurbranden, maar dit is echt ongelofelijk. Het gaat hier om een vuurzee die op je afkomt, wanneer je staat te blussen. Het vuur is hier ook heel onvoorspelbaar en hier staan veel naaldbomen, die snel branden."

"'s Nachts en 's ochtends slaagt de brandweer er in om het vuur onder controle te krijgen. Maar overdag wakkert de wind en dus ook de brandhaard weer aan", klinkt het.