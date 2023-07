China heeft nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, na lange raadselachtige afwezigheid van vorige minister 

De vervanging van Qin Gang door Wang Yi is opmerkelijk, want Qin was nog niet zo lang minister en was al een maand niet meer in het openbaar gezien. De officiële verklaring daarvoor waren "gezondheidsredenen". Maar omdat de Chinese overheid zo karig was met commentaar, werd er druk over Qins situatie gespeculeerd. Zo werd er gezegd dat hij mogelijk gestraft zou zijn geweest wegens iets wat hij gezegd of gedaan zou hebben, maar ook een buitenechtelijke affaire wordt als mogelijke reden genoemd.

Een van de laatste keren dat Qing Gang gezien werd, was tijdens een ontmoeting met zijn Vietnamese collega in Peking. Na 25 juni werd hij niet meer gezien. Hij ontbrak op verschillende diplomatieke bijeenkomsten, waaronder een top van Asean (een organisatie van Zuidoost-Aziatische landen) begin juli in Indonesië.