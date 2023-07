Criminelen ontsnappen aan gerecht door Turks paspoort: "Signalen dat Turkse regering ons nu ernstiger neemt"

Blijft natuurlijk wel het feit dat buitenlanders een Turks paspoort als het ware kunnen kopen. "Bepaalde landen als Turkije staan toe dat mensen via een bepaalde geldsom paspoorten kunnen kopen. Als het dan gaat over drugsgeld of crimineel vermogen is dat niet aanvaardbaar", aldus Van Quickenborne. Turkije levert in principe geen eigen onderdanen uit.

De minister geeft toe dat een land als het onze daar weinig verhaal tegen heeft. "Het land is geen lid van de Europese Unie. Wij weken nauw samen met Turkije in een aantal andere zaken waarbij we ook kijken naar mensen die aan de top van de drugsmaffia staan. Hier gaat het om twee handlangers."