Wereldtop van het karten in Kortrijk voor WK Indoor Karting

Het wereldkampioenschap Indoor Karting bestaat sinds 2005 en het is de tweede keer dat het in Kortrijk georganiseerd wordt. Vijftien jaar geleden won Harelbekenaar Gregory Laporte de beker in de klasse van 70 kg, terwijl Turnhoutenaar Mathias Grooten in de zwaardere klasse won. Mathias probeert dit jaar zelfs zijn derde wereldtitel binnen te halen.