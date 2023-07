Twee incidenten in politiezone Balen-Dessel-Mol: één auto belandt in kanaal, één strandt in bos

"Maandagnamiddag merkte de politie van de zone Kempenland een auto met gestolen nummerplaten op in Eksel, in Limburg", vertelt Wim Snels van de politie Balen-Dessel-Mol. "Er was een achtervolging tot in Balen, maar daar is de bestuurder in de loop van de avond kunnen ontkomen." Later werd de auto zonder bestuurder teruggevonden in een bos aan Heike in Balen. Het onderzoek loopt nog.