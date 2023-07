Eerste dronevlucht met medische vracht in Europa succesvol uitgevoerd in Sint-Truiden 

Voor het eerst heeft een passagiersdrone een vlucht met medische vracht afgelegd in het Europese luchtruim. En dat gebeurde in Sint-Truiden. De vlucht was weliswaar volledig onbemand en geautomatiseerd. Met 10 bloedzakken aan boord legde het toestel in totaal een afstand van 2,6 kilometer af. "We moeten er als Europa over waken dat we met onze wetgeving de technologie en innovatie bijhouden", maakt Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) zich sterk. "Het potentieel is enorm. Je kan snel bloed tussen ziekenhuizen transporteren. Spoedartsen krijg je sneller op moeilijk bereikbare plaatsen."