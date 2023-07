Explosie in centrum van Antwerpen: twee panden beschadigd

Een buurtbewoonster was erg geschrokken van de ontploffing. "Ik was net opgestaan en ik hoorde een knal. Ik deed het raam open en ik keek, maar de straat is te smal om iets te kunnen opmerken", vertelt ze. "Ik dacht meteen dat het een explosie was uiteraard en dan vraag je je af wat de oorzaak is. Normaal is het hier een rustige buurt en ik hoop dat dat zo mag blijven. Als ik nog niet was opgestaan, denk ik dat ik uit mijn bed was gevallen. Het was best angstaanjagend."