"Holly" van Fien Troch maakt kans op Gouden Leeuw in Venetië

Het is geleden van 2012 dat een film uit ons land naar de hoofdprijzen meedingt in Venetië, toen met "La cinquième saison" van Peter Brosens en Jessica Woodworth. Troch is dan ook bijzonder gelukkig. "Het is een ongelooflijke kans om met "Holly" in Venetië in wereldpremière te gaan", zegt ze. "Ik heb een bijzondere band met het festival en het is dan ook de perfecte kans voor de internationale festivalcarrière van de film."