Eerste volledig elektrisch "tankstation" in Brussels Gewest open voor publiek 

Het publieke laadstation beschikt over zowel snelladers (DC) als reguliere laders (AC). Wie gehaast is, betaalt 0,69 euro/kWh en kan een tiental minuten later opnieuw vertrekken. Een reguliere oplaadbeurt kost je 0,56 euro/kWh en duurt iets langer, gemiddeld een dertigtal minuten. Voor alle laadsessies worden nog eens 0,35 euro transactiekosten aangerekend.