Haacht zoekt chauffeurs voor Minder Mobielen Centrale

Jef De Ridder is al enkele jaren chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale in Haacht. Hij wordt opgeroepen voor allerlei ritten. "Ik rij vooral met bejaarden, maar ook met mensen met een beperking. Ik breng ze onder meer naar de kapper, het ziekenhuis of de dokter. Ik haal mensen ook op die boodschappen willen doen of die een bezoek willen brengen aan familieleden in een verzorgingstehuis."