Het na-Tourcriterium in Aalst lokt zo'n 60.000 toeschouwers: "Weergoden waren ons goed gezind"

Het na-Tourcriterium in Aalst is traditiegetrouw het eerste criterium na de Tour. Onder andere de groene trui Jasper Philipsen, de bolletjestrui Giulio Ciccone, Mathieu Van der Poel en Jordi Meeus waren van de partij. En dat lokte veel volk: zo'n 60.000 toeschouwers volgens burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). Tadej Pogacar was de grote afwezige, hij was naar eigen zeggen te vermoeid na de Tour.