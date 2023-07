Hond Sloeber aangevallen door andere hond in Oevel: "Gelukkig kon een buurman hem losrukken, anders was hij doodgebeten"

In totaal kreeg de politie al vier meldingen van bijtincidenten in de Oevelse wijk Driesakker. Drie keer ging het om honden die gebeten werden en één keer een mens. Sloeber, de hond van Karina, was één van de slachtoffers. “Ik ging hier het hoekje om met Sloeber zoals we altijd doen en plots wordt het beestje aangevallen door een hond", vertelt Karina aan RTV. "Sloeber was aan het schreeuwen en janken en ik riep ook. Gelukkig kwam buurman Marcel naar buiten, die Sloeber kon losrukken, anders was hij doodgebeten.”