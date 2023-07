Nederlander rijdt met zelfgemaakte houten fiets naar Diest om vriendschapsverdrag tussen Diest en Breda te eren

Schepen van Cultuur Geert Cluckers (CD&V) nam het jubileumschild vandaag in ontvangst: "Mijn grootvader, die toen burgemeester was, was zelf aanwezig toen de Unie van de Oranjesteden werd opgericht. Het is dus zeer symbolisch voor Diest en ook voor mij." Hij vindt het belangrijk de band tussen de steden in ere te houden, want momenteel staat die op een laag pitje. Breda is een hele grote stad geworden. De andere steden zijn veel kleiner, dus we merken dat de belangstelling vanuit Breda wat is afgenomen. Deze actie kan een stimulans zijn om de Unie weer nieuw leven in te blazen."