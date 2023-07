In 2024 onmiddellijk HPV-test in plaats van eerst klassiek uitstrijkje: "Problemen opsporen nog voor van kanker sprake is"

Voor vrouwen verandert er in praktijk niets. “De verandering vindt plaats in het labo, door daar eerst de HPV-test in te zetten. Als die positief is, wordt daarna overigens nog celonderzoek gedaan. Dat kan via dezelfde afname, een vrouw hoeft hiervoor niet twee keer naar een arts te gaan.” De volgorde wordt met andere woorden omgedraaid, met de opsporing naar het virus voorop en het zoeken naar afwijkende cellen in tweede instantie.