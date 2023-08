Oud-schepen van Ieper Dominique Dehaene is nieuwe directeur Special Olympics Belgium

Dominique Dehaene is een Ieperling die enkele jaren geleden is verhuisd naar Heuvelland. Hij is de zoon van oud-burgemeester Luc Dehaene (CD&V). Hij was zelf ook schepen in Ieper, maar is kort voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen gestopt met politiek. Hij werkt nu nog bij Skeyes, de organisatie die instaat voor de luchtverkeersleiding op de luchthaven van Zaventem.



Dominique is zelf een fervent sporter en is in zijn eigen gezin van nabij betrokken met de uitdagingen van inclusie van personen met een beperking. Zijn oudste zoon heeft autisme.



Dominique begint op 1 oktober aan zijn nieuwe functie.