Herentals laat inwoners kiezen uit 2 ontwerpen voor muurschildering wielerhelden van Aert, Van Looy, Vervecken en Cant

Voor de nieuwe muurschildering van de Herentalse wielerhelden maakte Billen twee verschillende ontwerpen waaruit de inwoners van Herentals nu hun favoriet kunnen kiezen. "Het ene ontwerp is eerder ludiek in striptekenstijl en het andere is meer realistisch met iconische portretten van onze vier Herentalse wereldkampioenen", zegt Michielsen. De muurschilderingen eren de wielrenners Sanne Cant, Wout van Aert, Rik Van Looy en Erwin Vervecken.