LIVEBLOG - Belangrijke zitting terreurproces loopt vertraging op, maar "het is de bedoeling dat er vandaag een uitspraak komt"

18 dagen, zo lang duurde het beraad van de jury om een antwoord te formuleren op de schuldvragen. Het is daarmee het langste beraad ooit in ons land, maar volgens Michel Bouchat, een van de advocaten van Salah Abdeslam, is dat "normaal gezien de gewichtigheid van het proces". "De jury heeft gewoon haar werk goed gedaan, net zoals de magistraten en de voorzitter dat ook gedaan hebben tijdens het proces", strooit Bouchat met complimenten.

Zijn cliënt, Salah Abdeslam, is een van de spilfiguren van het proces. Op het terreurproces over de aanslagen in Parijs van november 2015 werd hij veroordeeld tot levenslang. Hij was betrokken bij de voorbereiding van die aanslagen en zou zichzelf ook opblazen, maar zover kwam het niet. Hij keerde terug naar Brussel en enkele dagen voor de aanslagen in ons land werd hij opgepakt.

Abdeslam zegt dat hij niks met de aanslagen van 22 maart 2016 te maken heeft en zet die bewering kracht bij door te stellen dat hij toen al in de gevangenis zat. "Dit proces heeft niks te maken Parijs", zet zijn advocaat die verdediging verder. "Ik verwacht dat de jury onze redenering zal volgen en dat gerechtigheid zal geschieden."