80 jaar en eeuwig jong: Mick Jagger in cijfers

In 1962 richt Jagger met jeugdvriend Keith Richards (nog zo'n levende legende) The Rolling Stones op. Al heetten ze toen nog Rollin' Stones, naar een nummer van blueszanger Muddy Waters.

The Rolling Stones groeien al snel uit tot één van de meest bepalende bands van de sixties. Ze worden iconen van een tegencultuur in het Verenigd Koninkrijk. Aan de ene kant heb je The Beatles, de ideale schoonzonen. Daartegenover staan de Stones met een ruiger uiterlijk en grover gebekte mond. Met Mick Jagger voorop. De man die seks uitstraalt tijdens zijn optredens. In 1970 splitten de Beatles, maar de Stones? Die rollen nog steeds.