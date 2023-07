Mysteries van Vlaanderen: hoe belandt een oorlogsbrief achter het behang in Dendermonde? (deel 2)

"Het koppel trouwde op 23 juni 1943 en ging samenwonen in het ouderlijke huis van Biesemans in Sint-Jans-Molenbeek. De man woonde eerder in Schaarbeek en werd geboren in Vichy, in Frankrijk", vertelt Olivier Ronquetti van de gemeente. De brief is vier maanden na het huwelijk verstuurd. Jacques zit dan in Duitsland, Irène is achtergebleven in Molenbeek. De liefde is pril, zo blijkt. "Ik mis je meer dan gisteren, maar minder dan morgen", schrijft Jacques. Het is niet de eerste brief, in de linkerbovenhoek staat '23'.