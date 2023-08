Nieuw schoolgebouw in Mollem zal ook gebruikt kunnen worden door verenigingen

Er zal ook een planning opgesteld moeten worden, zodat duidelijk is welke vereniging op welk moment gebruik kan maken van de zalen, zonder het schoolgebeuren te storen. "Voor een weekendactiviteit zal men misschien de zaal al op vrijdag willen klaarzetten als de school nog bezig is. En we hebben ook een toneelvereniging die verschillende weekends na mekaar een voorstelling heeft en het podium dan wil laten staan. Maar we hebben gezien dat we die puzzel perfect kunnen leggen als we het verstandig aanpakken", besluit De Rop.