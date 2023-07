Israël verwacht opnieuw protesten na goedkeuring van omstreden juridische hervorming, dokters staken

Verschillende betogers die in Jeruzalem hebben gekampeerd, zeggen teleurgesteld te zijn in de regering. Volgens hen zullen de betogingen nog niet meteen stoppen. "Ik denk dat we verder zullen betogen zolang het nodig is", klinkt het. "We hebben voorlopig nog voldoende vrijheid om dit te doen en we zullen enkel en alleen stoppen als we ons doel hebben bereikt."