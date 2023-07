Noodweer in Noord-Italië: "De hagelbollen zijn gewoon door het dak van onze caravan gegaan"

In de provincies Monza en Brescia kwamen ook twee mensen om het leven door een omgevallen boom. Eén van hen was een meisje van 16 dat op scoutskamp was in Codegolo. Het meisje was aan het slapen in een tent toen ze onder een omgevallen boom terechtkwam. De scoutsgroep werd nadien geëvacueerd naar de sportzaal van het dorp.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni betuigde vanmorgen haar steun aan de familie van het meisje. Ze riep ook op tot solidariteit onder de getroffenen. "Voor mijn vertrek naar de G7 in Japan moest ik nog een droogtecommissaris benoemen en nu, bij mijn terugkomst, moet ik een overstromingscommissaris benoemen...", voegde ze nog toe. Hiermee verwijst ze naar de extreme omstandigheden in het noorden en het zuiden, dat al weken getroffen wordt door een hittegolf.