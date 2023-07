Olifant Yu Yu Yin plots overleden in Zoo Planckendael

Enkele dagen geleden werd Yu Yu Yin ernstig ziek. "Vermoedelijk had ze koliek, in mensentaal is dat een knoop in de darm", vertelt Van Dyck. Zoo Planckendael heeft de nodige medische behandelingen toegediend. "We hadden nog hoop om de behandeling verder te zetten, maar dan is het ineens heel snel gegaan." Maandagavond, een paar dagen na de start van de behandeling, is Yu Yu Yin overleden in haar verblijf in Zoo Planckendael.

"De andere leden van de olifantenkudde, May Tagu en haar dochter Suki, Kai-Mook en haar dochter Tun Kai, namen nog uitgebreid afscheid van haar", klinkt het bij het dierenpark.

Omdat ze zo snel achteruit ging, hielden de verzorgers haar nauwlettend in de gaten. "Wij kunnen onze groep olifanten volgen vanop afstand, via de computer", zegt Van Dyck. "Eigenlijk sliepen wij daar nauwelijks van." Maandagavond zagen de verzorgers op de beelden dat Yu Yu Yin neerviel. "Dan zijn we allemaal onze auto ingesprongen en naar Planckendael gereden", klinkt het bij Van Dyck. "Toen we er aankwamen had ze eigenlijk haar laatste adem al uitgeblazen en was er niets meer aan te doen."