Opblaasbare zwembadjes en luchtmatrassen tijdelijk ingezameld in recyclageparken Noord-Limburg

In 4 recyclageparken van Limburg.net in Noord-Limburg kan je nog tot eind september opblaasbare voorwerpen binnenbrengen die stuk zijn. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan om een zwembadje, een zwemband of een luchtmatras. Het gaat om een proefproject van de afvalintercommunale.

Een voorwaarde is wel dat je het touw of het opblaasventieltje van je opblaasbaar voorwerp verwijdert, alvorens je het binnenbrengt in het recyclagepark. Het plastic mag ook niet vuil zijn. Limburg.net wil het ingezamelde pvc namelijk recycleren zodat er tuinslangen, schoenzolen of slippers van gemaakt kunnen worden.