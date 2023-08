Operaties in AZ Maria Middelares Gent met nieuw softwaresysteem: "Efficiënter, veiliger en kortere opleiding voor nieuwe medewerkers"

Het Gentse ziekenhuis AZ Maria Middelares heeft SPM (Surgical Procedure Manager) eind vorig jaar ingevoerd als proefproject in zijn operatiekwartier, en blijft die nu als eerste in Vlaanderen gebruiken. Daardoor komen alle verschillende stappen van een operatie op een scherm in het operatiekwartier. Iedereen kan dus zien wat er bezig is, en wat daarna volgt. Naast uitleg over de voorbereiding van de ingreep en de verschillende stappen, biedt het systeem ook afbeeldingen en filmpjes. Als er een stap is afgerond, bedient een verpleegkundige met een voetpedaal de software, die dan de volgende stap centraal op het scherm brengt.