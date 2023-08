Oude leidingbrug in Maasmechelen wordt mogelijk klauterbrug

De leidingbrug een nieuwe bestemming geven, heeft volgens de vzw en het architectenbureau ook een symbolische waarde. "Maasmechelen exporteert al lang verschillende grondstoffen", klinkt het. "Wat weinig geweten is, is dat 40 procent van de Limburgers ook drinkwater uit Maasmechelen drinken. Dat water is heel lang via deze leidingbrug getransporteerd tot zelfs naar het westen van Limburg."