Politie geeft beelden vrij van vermoedelijke inbrekers in Kontich

De beelden zijn begin juli gemaakt in een appartementsgebouw in de Volderij in Kontich. Het is niet de eerste keer dat er op die inbraken gebeuren. “We merken al een tijdje dat er op die locatie meerdere (pogingen tot) inbraken gebeuren. We zijn niet zeker of het gaat over meerdere daders of dat dezelfde daders meerdere keren aan de slag gingen. Daar is momenteel nog geen duidelijkheid rond en maakt deel uit van een lopend onderzoek”, klinkt het.