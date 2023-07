Prijsverhogingen alom bij de streamingdiensten: "Investeerders willen eindelijk wel eens geld zien"

Mediaplatformen als Telenet of Proximus zeggen dat we nog altijd kunnen kiezen, waarbij we dan natuurlijk voor hen moeten kiezen omdat je bij de andere abonnementen veel te veel hebt, zegt El Benni. "Ik zie dat ook bij mijn studenten en de nieuwe generatie twintigers. Zij zijn niet meer geïnteresseerd in 100 zenders en willen zelf kunnen kiezen. Maar van een appje van 7 of 9 euro beland je al snel in een fuik. Het duurt niet lang of je hebt nog een appje nodig of je luistert niet meer naar de radio maar enkel nog naar Spotify."

Finaal zal moeten blijken hoe duur die keuze ons zal komen te staan. Zullen we uiteindelijk meer betalen? "Waarschijnlijk wel", denkt El Benni. "Het is een gewoonte geworden waardoor de drempelvrees om je te abonneren is verdwenen."