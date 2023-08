Ronde van Vlaams-Brabant start op 26 juli in Huldenberg

De eerste rit in Huldenberg is meteen een zware. "Dat komt onder meer door de Smeysberg die ze een paar keer op moeten. Dat is een helling die ook op het parcours stond van het WK wielrennen in Leuven", zegt organisator Eddy Lissens. "Op donderdag 27 juli zitten we in Goetsenhoven, vrijdag in Hakendover. Zaterdag is er een rit van Tremelo naar Bertem waar in de namiddag nog een tijdrit is. We sluiten de Ronde zondag af met een slotrit van 150 km in Bertem."