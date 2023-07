Waarom Rusland zee- en rivierhavens viseert: Poetin wil niet dat Oekraïne nog langer graan exporteert, met of zonder graanakkoord

Die Russische tactiek leidt meteen ook tot meer ongerustheid dan pakweg een week geleden. "Onmiddellijk na de opzegging van het graanakkoord stegen de graanprijzen niet echt", zegt Balliauw, "maar Rusland heeft dan gezegd dat ook commerciële scheepvaart een doelwit zou kunnen worden, heeft dus haveninfrastructuur in Odessa gebombardeerd en nu is er ook een groot vraagteken of die Donauhavens nog gebruikt kunnen worden. En dat heeft de graanprijs gevoelig doen stijgen".

Of er op korte termijn nog toekomst zit in de Oekraïense graanexport, is niet duidelijk. Vandaag werd bekendgemaakt dat Poetin wellicht over enkele weken een bezoek zal brengen aan Turkije. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan speelde een belangrijke rol in het tot stand komen van het graanakoord. "Dan zal dat vermoedelijk wel een heel belangrijk discussiepunt worden", zegt Balliauw.

De vraag is of Erdogan Poetin nog kan overtuigen om opnieuw in het graanakkoord te stappen. Gisteren liet Poetin alvast weten dat zijn land nu zelf graan wil leveren aan Afrika, nu het graanakkoord voorlopig niet meer is verlengd. "Ik wil de zekerheid geven dat ons land in staat is om het Oekraïense graan te vervangen", liet hij in een persbericht weten. "Vooral omdat we dit jaar een recordoogst verwachten."