Derde keer goede keer voor politie Leuven: loslopend schaap eindelijk gevat

Ook nu liet het schaap zich niet zomaar vangen. Toen de agenten op het dier afliepen, schoot het er weer vandoor en verstopte het zich in een nabijgelegen bosje. De eigenaar van het schaap kwam ter plaatse en kon samen met de agenten het dier weer naar de weide leiden. Het is nu herenigd met de andere schapen. Het gat in de omheining waarlangs het kon ontsnappen, werd intussen hersteld.