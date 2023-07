Om 14 uur leest de jury van het terreurproces de uitspraak over de aanslagen van 22 maart voor: hoe zal dat verlopen?

De stemming in beraad: hoe verliep dat?

Op een geheime locatie en in complete afzondering (lees: geen internet, telefoon of televisie) zijn de juryleden en de beroepsrechters in beraad gegaan over de schuldvragen. Dat gebeurt onafgebroken en vraag per vraag, zegt Daenen.

Zo’n beraad is overigens niet zo simpel als gewoon met een "ja" of "neen" antwoorden. Er kan onderling gediscussieerd worden, maar de uiteindelijke stemming is geheim. Dat gebeurt heel traditioneel, op een briefje. Daarop staat: "In eer en geweten, mijn antwoord op de vraag is ja/nee". De briefjes worden vervolgens dichtgevouwen en geteld door de voorzitter.