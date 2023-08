Dynamische borden tonen hoe snel je rijdt aan scholen in Haacht

In Haacht worden snelheidsindicatieborden geplaatst in de omgeving van scholen. Dat zijn zogeheten "smileys". In de buurt van scholen geldt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. De vroegere dynamische zones 30, die enkel tijdens de ochtend- en avondspits gelden, zijn inmiddels vervangen door permanente zones 30.

De borden werden geplaatst op ontsluitings- of interlokale wegen, waar doorgaand verkeer passeert. Op de overige straten wordt gestreefd naar een autoluwere inrichting waar fietsers en plaatselijk autoverkeer veilig de straat kunnen delen. De borden tonen de gereden snelheid en zijn geplaatst op de volgende acht plaatsen: