Stad Antwerpen sensibiliseert voor nieuwe regeling straatparkeren die op 1 augustus ingaat

Op 1 augustus, over precies een week, verandert het parkeerbeleid in de Antwerpse binnenstad drastisch. Enkel wie over een bewonerskaart of een vergunning beschikt, zal er nog op straat kunnen parkeren. Ook voor wie een deelwagen gebruikt, zijn er uitzonderingen. Iemand laten in- of uitstappen of iets in- of uitladen, kan nog altijd.