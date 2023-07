120 tieners leren parachutespringen boven Leopoldsburg: "Het gaf me een machtig gevoel"

De jongeren zijn stuk voor stuk onder de indruk. "In het vliegtuig was het een beetje eng, maar daarna is mijn angst meteen verdwenen", vertelt Casper. "Het gaf me een machtig gevoel, vanuit de kleine ruimte in het vliegtuig kom je in de grote open wereld boven in de lucht."

"Het was heel fijn", valt Ben hem bij. "Het was wel heel snel voorbij, spijtig genoeg. Ik volg deze stage om te weten te komen of het leger iets voor mij zou zijn. Ik denk dat ik wel bij de para's wil."

Alle sprongen zijn goed verlopen, één deelnemer heeft wel zijn voet licht verstuikt.