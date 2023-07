Voormalig SP.A-ondervoorzitter Stephanie Van Houtven (40) overleden

Huidig districtsvoorzitter in Borgerhout Marij Preneel (Groen) heeft verschillende jaren met Van Houtven samengewerkt en is zwaar aangeslagen. "Het nieuws is heel hard binnengekomen", reageert ze.

"We waren niet alleen goede collega's maar ook goede vrienden. Ik heb haar de laatste werken ook nog regelmatig gezien. Stephanie was heel zacht en menselijk met een warm hart. Anderzijds had ze veel politiek talent. Ze was principieel en durfde beslissingen nemen. Ze heeft zich enorm ingezet voor Borgerhout, om onder meer van Spoor Oost een park te maken".

"Stephanie kon heel krachtig zijn en moeilijke dingen doorduwen", gaat Preneel verder. "Dat is een unieke combinatie waardoor ze zo blijft plakken bij mensen. Ik denk dat op zeker moment de politiek te hard werd voor haar. Ik vond het dan ook bijzonder jammer dat ze stopte maar ik begreep het wel".