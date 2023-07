Twee tieners opgepakt in Asse na overval met geweld

Afgelopen donderdag kon de politie van de zone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) twee jongeren oppakken na een diefstal met geweld in de Waalborrelaan in Asse. Hun slachtoffer, een jongen van 15 jaar, had met vrienden afgesproken in het Waalborrepark. Toen hij het park verliet werd hij tegengehouden door de twee verdachten. Hij kreeg een aantal slagen en trappen in zijn aangezicht waarna de verdachten aan de haal gingen met enkele van zijn persoonlijke spullen, waaronder zijn gsm.

Het slachtoffer ging daarop naar het station, waar hij een voorbijganger vroeg om de hulpdiensten op te bellen. Het slachtoffer was erg onder de indruk van de feiten en werd naar het ziekenhuis afgevoerd voor verzorging. De politie ging daarna op patrouille en kon op basis van een beschrijving de twee verdachten aanhouden. Ze hadden de gestolen spullen nog op zak en werden gearresteerd. Bij hun arrestatie waren beide verdachten weerspannig. De twee zijn ter beschikking gesteld van de jeugdrechter.