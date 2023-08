Ventilatieproblemen zwembad Sint-Niklaas opgelost: “blij dat de zwemwedstrijd vanavond kan doorgaan”

“Vanmorgen vroeg rond 7.30 uur merkten we dat er een probleem was met de luchtkwaliteit”, zegt zwembadbeheerder Jan Caluwe van Sinbad. “Toen hebben we onmiddellijk besloten om het zwembad te sluiten voor het publiek.”

Er moest ook een oplossing gezocht worden voor de deelnemers aan een sportkamp. “Zij konden niet in het water”, legt Jan Caluwe uit. “Voor hen hebben we alternatieven gevonden in een sportzaal en buiten.”

In de loop van de dag is een firma langsgekomen die het probleem met de ventilator kon verhelpen. Net op tijd voor een zwemwedstrijd. “Vanavond komen hier 163 zwemmers uit het hele Waasland voor een wedstrijd van het Swimming Team Waasland”, zegt Jan Caluwe. “We zijn blij dat alles opgelost is en dat de wedstrijd vanavond kan doorgaan.”