Moet je extra kosten betalen als je facturen mist omdat je op vakantie bent?

Daarom moet de consument altijd een minimale betalingstermijn krijgen, vooral als het gaat om een bedrag dat niet vooraf vastlag. Hij moet het bedrag kunnen controleren en eventueel betwisten als het hem niet juist lijkt.

Maar in principe is er dus geen vaste wettelijke minimumtermijn en is een factuur wel altijd onmiddellijk betaalbaar, tenzij er andere voorwaarden in de overeenkomst staan.

Er is wel een uitzondering op deze regel: voor producten en diensten die voorzien in "essentiële levensbehoeften", zijn er wel wettelijke betaaltermijnen. Bij gas en elektriciteit krijg je bijvoorbeeld minimum 15 dagen de tijd om te betalen.